Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei hebt Cannabisplantage aus - Drei Tatverdächtige festgenommen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf:

Am Mittwochnachmittag (5. August) hob die Polizei in einem Einfamilienhaus an der Friedhofstraße eine professionell betriebene Cannabisplantage aus. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Vorausgegangen waren Hinweise auf den Betrieb einer mutmaßlichen Cannabisplantage sowie umfangreiche Ermittlungen, die schließlich zu dem Objekt führten. Gegen 16:10 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei ein Einfamilienhaus an der Friedhofstraße.

In dem Gebäude stellten die Einsatzkräfte tatsächlich eine professionell betriebene Plantage ca. 200 Cannabispflanzen, etwa 15 Kilogramm (brutto) bereits geerntetes Cannabis sowie zahlreiche Materialien sicher, die mutmaßlich für den Betrieb und die Aufzucht der Plantage genutzt wurden.

Im Zuge des schnellen Zugriffs und der sofortigen Umstellung des Gebäudes nahmen die Beamten vor Ort zwei Männer im Alter von 22 und 36 Jahren sowie eine 50-jährige Frau fest. Sie verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen die drei Tatverdächtigen wird aufgrund Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge sowie des unerlaubten Anbaus von Cannabis ermittelt.

Das Trio wurde am Donnerstag (6. August) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell