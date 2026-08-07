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Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Männer versuchen Kupfer von ehemaligem Polizeigelände zu stehlen - vorläufige Festnahme

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am frühen Freitagmorgen (7. August) bemerkte ein Streifenteam ein verdächtiges Fahrzeug an der ehemaligen Polizeiliegenschaft an der Norbertstraße. Unmittelbar hinter einem Zaun fanden die Beamten zum Abtransport bereitgelegte Kupferrohre. Zwei Männer (21/23) wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 0:30 Uhr bemerkten die Beamten im Rahmen ihrer Streife einen VW Golf, der in einer Einbuchtung an der Norbertstraße unmittelbar neben einem dortigen Maschendrahtzaun geparkt war. Hinter dem Zaun lagen mehrere Kupferrohre, die augenscheinlich zum Abtransport bereitgelegt worden waren.

Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen bemerkte, startete er den Motor und versuchte, sich mit dem Fahrzeug zu entfernen. Die Beamten blockierten den Fluchtweg und kontrollierten den Mann. Im Rahmen einer freiwilligen Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte den rumänischen Personalausweis des Fahrers sowie den Ausweis eines weiteren Mannes. Daraufhin umstellten die Beamten das Gelände und suchten dieses mit Unterstützung eines Diensthundes ab. Kurze Zeit später erschien ein weiterer Mann an dem VW Golf und stellte sich den Einsatzkräften.

Die beiden Männer wurden als 21- und 23-jährige rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland identifiziert. Beide sind bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. /RB

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
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Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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