Polizei Essen

POL-E: Essen: 81-jähriger Fußgänger bei Zusammenstoß mit Kleinwagen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45239 E-Werden: Am Dienstagvormittag (4. August) erfasste ein Kleinwagen einen 81-jährigen Fußgänger auf der Fahrbahn der Ruhrtalstraße. Zwischenzeitig schwebte der Essener in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:35 Uhr fuhr eine 53-jährige Essenerin mit ihrem Mini über die Ruhrtalstraße in Fahrtrichtung Kettwig. Kurz hinter der Einmündung zum Schützdellerweg erfasste die Essenerin mit ihrem Kleinwagen trotz eines Bremsmanövers einen Fußgänger, der sich zu dem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befand.

Der 81-jährige Essener wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er zwischenzeitig in Lebensgefahr schwebte. Ein Notarzt brachte den 81-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten noch am Mittag die Unfallspuren. Hierbei kam unter anderem auch eine Drohne zum Einsatz. Für etwa eineinhalb Stunden war die Ruhrtalstraße aufgrund der Unfallaufnahme nur eingeschränkt befahrbar.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Unfalls. Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen auf./Wrk

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