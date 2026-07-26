Polizei Essen

POL-E: Essen: Feuer auf Sportplatz an der Seumannstraße - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Sonntagmorgen (26. Juli) kam es auf einem Sportplatz an der Seumannstraße zu einem Brand. Dabei explodierte auch eine Gasflasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2:30 Uhr am Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Seumannstraße gerufen. Auf dem Gelände eines Sportplatzes stand eine Laube in Flammen. Außerdem war eine darin gelagerte Gasflasche explodiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Während des Einsatzes meldete sich ein Anwohner bei den Polizisten vor Ort und gab an, ein Video des Brandes gemacht zu haben. Auf dem Video ist zu sehen, wie eine unbekannte männliche Person nahe des Brandortes aus einem Gebüsch kommt und flieht. Der Unbekannte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, oder andere Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. bei der Polizei zu melden. /bw

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