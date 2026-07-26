PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Feuer auf Sportplatz an der Seumannstraße - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Sonntagmorgen (26. Juli) kam es auf einem Sportplatz an der Seumannstraße zu einem Brand. Dabei explodierte auch eine Gasflasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2:30 Uhr am Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Seumannstraße gerufen. Auf dem Gelände eines Sportplatzes stand eine Laube in Flammen. Außerdem war eine darin gelagerte Gasflasche explodiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Während des Einsatzes meldete sich ein Anwohner bei den Polizisten vor Ort und gab an, ein Video des Brandes gemacht zu haben. Auf dem Video ist zu sehen, wie eine unbekannte männliche Person nahe des Brandortes aus einem Gebüsch kommt und flieht. Der Unbekannte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, oder andere Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. bei der Polizei zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 12:50

    POL-E: Essen: Einbrecher in Tabakgeschäft auf frischer Tat ertappt

    Essen (ots) - 45276 E-Steele: Am frühen Mittwochmorgen (22. Juli) brachen drei Männer (34, 37 und 47 Jahre) mit einem Gullideckel gewaltsam in ein Tabakgeschäft auf der Hansastraße ein. Die Polizei stellte das Trio in unmittelbarer Tatortnähe in ihrem Fluchtfahrzeug. Gegen 3:20 Uhr wählte eine aufmerksame Anwohnerin den Notruf der Polizei, nachdem sie durch einen ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 11:15

    POL-E: Essen: Fotofahndung: Mädchen im Bus belästigt - Polizei Essen sucht Zeugen

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 14. März 2026 (Samstag) belästigte ein bislang unbekannter Mann ein Mädchen im Bus in Fahrtrichtung Heisingen. Die Polizei sucht mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Die 13-Jährige aus Essen fuhr gegen 17:20 Uhr mit der Buslinie 145 von der Haltestelle "Berliner Platz" in Richtung Heisingen. An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren