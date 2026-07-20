Polizei Essen

POL-E: Essen: Schulkind von E-Scooter angefahren - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Leicht verletzt wurde ein Mädchen vergangenen Freitag (17. Juli) an der Meisenburgstraße, als es von einem E-Scooter-Fahrer angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Zehnjährige aus Essen stieg an der Bushaltestelle "Bredeneyer Kreuz" aus dem Linienbus 169 aus, als ein E-Scooter-Fahrer sie auf dem Gehweg anfuhr. Sie wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete.

Es kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen männlichen Fahrer auf einem grünen Scooter gehandelt haben soll.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

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