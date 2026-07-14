Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebstahl bei Seniorin - Fotofahndung

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte:

Am Nachmittag des 3. Dezember vergangenen Jahres entwendete eine bislang unbekannte Frau die Handtasche einer 90-jährigen Essenerin in der Gerichtsstraße. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob ein weiterer Tatverdächtiger Bargeld ab und bezahlte Einkäufe. Die Polizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Mann.

Gegen 16 Uhr war die Seniorin mit ihrem Rollator in der Gerichtsstraße unterwegs, als sie zufällig auf eine Nachbarin traf. Kurz darauf stürzte die Nachbarin. Mehrere Passanten eilten der Frau zu Hilfe. Unter ihnen befand sich auch eine junge Unbekannte, die beide Seniorinnen nach Hause begleitete. Unter einem Vorwand betrat die junge Frau die Wohnung der 90-Jährigen. Dort entwendete die Unbekannte die Handtasche der Seniorin. In dieser befanden sich unter anderem die EC-Karte sowie Bargeld.

Als die Seniorin den Diebstahl am Folgetag bemerkte, waren mit ihrer EC-Karte bereits Bargeld abgehoben und Einkäufe bezahlt worden. Es entstand ein mittlerer vierstelliger Vermögensschaden.

Eine Überwachungskamera zeichnete einen Mann auf, der die entwendete EC-Karte nutzte.

Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen:

https://polizei.nrw/fahndung/209743

Die Essenerin beschrieb das Mädchen als südländisch aussehend und etwa 15 Jahre alt mit langem schwarzem Haar.

Falls Sie Angaben zu den Unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell