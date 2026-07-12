Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Essen (ots)

45468 MH.- Altstadt I: Am Freitagnachmittag (10. Juli) wurde eine Ladendiebin (51, deutsch) am Hans-Böckler-Platz vorläufig festgenommen.

Die 51-Jährige war zuvor einer Mitarbeiterin (39) in einer Parfümerie im Einkaufszentrum am Hans-Böckler-Platz aufgefallen. Diese konnte beobachten, wie die Frau Parfüm in ihrer Tasche verstaute und anschließend den Laden verließ, ohne zu bezahlen.

Die 39-Jährige folgte der Frau und verständigte gleichzeitig den Sicherheitsdienst. Am Busbahnhof konnte die 51-Jährige angehalten werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden in der Tasche der Frau weiteres mutmaßliches Diebesgut: mehr als ein Dutzend Parfümflaschen, ein Dutzend Sonnenbrillen, Unterwäsche, Jeans und eine Tasche.

Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Sie ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell