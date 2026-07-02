Polizei Essen

POL-E: Essen: Frau mit Stichwaffe angegriffen - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (1. Juli) griff ein bislang unbekannter Täter an der U-Bahnhaltestelle Viehofer Platz eine 58-jährige wohnungslose Frau mit einer Stichwaffe an. Die Frau erlitt dabei mehrere Stich- und Schnittverletzungen. Die eingerichtete Mordkommission sucht Zeugen.

Gegen 21:15 Uhr meldeten sich Zeugen beim Notruf der Polizei und gaben an, dass eine Frau an der U-Bahnhaltestelle Viehofer Platz von einem Mann angegriffen wurde. Die eingesetzten Kräfte trafen auf die verletzte wohnungslose Frau, die sich zuvor in der U-Bahn Haltestelle aufgehalten hatte, als sich der unbekannte Mann ihr näherte und plötzlich mehrfach auf sie einstach. Nach der Tat flüchtete der Mann fußläufig aus dem U-Bahn Bereich in Richtung Stoppenberger Straße.

Die 58-Jährige wurde vor Ort durch Rettungskräfte betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr.

Eine umgehend nach der Tat eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft Essen und eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Essen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich des Viehofer Platz festgestellt haben und im besten Fall Angaben zu Tat und Täter machen können. Insbesondere werden Personen, die sich zur Tatzeit an dem Bahnsteig aufgehalten haben, gebeten sich zu melden.

Der flüchtige Tatverdächtige ist circa 170cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, schlank und hat ein schmales, eingefallenes Gesicht. Laut Zeugenaussagen sprach der Mann arabisch. Er trug eine schwarze Kappe, einen dunkelgrauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und grau-weiße Sneaker.

Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/8290 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Teil der weiteren Ermittlungen. /hey

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