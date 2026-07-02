Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Transporter zwingt Linienbus zu Bremsmanöver - Fahrgast stürzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt II: Am Montagmorgen (29. Juni) wechselte ein weißer Transporter auf dem Tourainer Ring unmittelbar vor einem Linienbus den Fahrstreifen und bog anschließend in die Auerstraße ab. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 47-jährige Busfahrer stark bremsen. Dabei stürzte ein bislang unbekannter Fahrgast und wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses der Linie 135 den Tourainer Ring in Fahrtrichtung Nordhafen. Kurz vor der Einmündung Auerstraße wurde der Bus von einem bislang unbekannten Transporter überholt. Anschließend wechselte das Fahrzeug unmittelbar vor dem Linienbus auf dessen Fahrstreifen und bog direkt nach rechts in die Auerstraße ab.

Um eine Kollision zu verhindern, leitete der 47-jährige Busfahrer eine starke Bremsung ein. Hierdurch stürzte ein bislang unbekannter Fahrgast und erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt auf der Auerstraße fort, ohne anzuhalten.

Zeugen, insbesondere der verletzte Fahrgast, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Transporter oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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