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Polizei Essen

POL-E: Essen: Pfanddieb auf frischer Tat ertappt - Diensthündin unterstützt bei der Festnahme

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Ein Inhaber eines Getränkemarktes in der Straße Laubenhof beobachtete Mittwochabend (1. Juli), wie ein Unbekannter sich an den Pfandflaschen zu schaffen machte. Er alarmierte die Polizei, wenig später klickten die Handschellen.

Gegen 22:50 Uhr sah der 50-jährige Essener und Inhaber des Getränkemarktes auf seiner Überwachungskamera, wie ein Mann offenbar Pfandflaschen vom Gelände stehlen wollte. Der Essener rief die Polizei.

Die eintreffenden Beamten umstellten den Getränkemarkt und kündigten den Einsatz von Diensthündin Freya an. Da sich der Tatverdächtige nicht zu erkennen gab, durchsuchten die Einsatzkräfte und Freya das Gelände. Sie fanden den Mann schließlich versteckt hinter Pfandkisten. Bei ihm handelt es sich um einen 51-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz.

Die Polizisten brachten den 51-Jährigen zur Polizeiwache in Altenessen. Bei Prüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl besteht. Dieser wurde vollstreckt und der 51-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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