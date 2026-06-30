Polizei Essen

POL-E: Essen: 24-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: In der Nacht zu Sonntag (28. Juni) wurde ein 24-jähriger Mann im Bereich der Viehofer Straße bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich schwer verletzt. Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" nahmen einen 41-Jährigen nach kurzer Flucht vorläufig fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1:10 Uhr bestreiften Beamte des Präsenzkonzepts "Safe City" die Kettwiger Straße, als sie von Zeugen auf eine Schlägerei auf der Viehofer Straße hingewiesen wurden. Wenig später trafen die Einsatzkräfte im Bereich der Kreuzung Viehofer Straße / Kastanienallee / Rottstraße ein. Mehrere Personen hatten die Tatörtlichkeit bereits verlassen.

Vor Ort machte ein 24-jähriger Algerier die Beamten auf sich aufmerksam und zeigte ihnen eine Stichverletzung. Nach aktuellen Erkenntnissen war es zuvor im Bereich der Treppen zur Schützenbahn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen bis in den Kreuzungsbereich Viehofer Straße / Kastanienallee / Rottstraße. Dabei sollen sich die Beteiligten unter anderem mit Brötchenkisten geschlagen haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 24-Jährige eine Stichverletzung.

Als der Geschädigte einen mutmaßlich Beteiligten erkannte, rannte er trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben auf diesen zu. Um ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden Männer zu verhindern, brachten die Beamten den 24-Jährigen zu Fall und nahmen anschließend die Verfolgung des flüchtenden Tatverdächtigen auf.

Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht im Bereich der Kasteienstraße gestellt und als 41-jähriger Libanese ohne festen Wohnsitz identifiziert werden. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde der Mann zu Boden gesprochen und anschließend vorläufig festgenommen.

Der verletzte 24-Jährige wurde zunächst durch Polizeikräfte erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung suchten Polizeibeamte gemeinsam mit einem Diensthund den Fluchtweg des Tatverdächtigen ab. In einem Gebüsch im Bereich der Rottstraße / Kasteienstraße fanden die Einsatzkräfte ein Messer, das mutmaßlich als Tatwaffe verwendet wurde. Dieses wurde sichergestellt.

Gegen den 41-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell