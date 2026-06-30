Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mädchen von Auto touchiert - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45470 MH.-Menden-Holthausen: Montagmittag (29. Juni) kam es auf der Oberen Saarlandstraße in Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mädchen angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen sowie das Mädchen und ihre Begleitung.

Zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mülheimer gemeinsam mit seiner 67-jährigen Ehefrau in einem VW die Obere Saarlandstraße in Fahrtrichtung Heißen. Kurz hinter einer dortigen Fußgängerampel rannte ein Mädchen auf die Straße. Trotz sofortiger Bremsung geht der Mülheimer davon aus, das Mädchen touchiert zu haben, denn es stürzte zu Boden.

Das Ehepaar erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens. Das Kind gab noch an, dass nichts passiert sei und ging mit ihrer Begleitung, einem etwa gleichaltrigen Mädchen, davon. Der 74-Jährige und seine Beifahrerin meldeten den Unfall im Anschluss auf einer Polizeiwache.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und die beiden Mädchen. Das Kind, das angefahren wurde, beschreibt das Ehepaar als ca. 11-12 Jahre alt, mit einer kräftigeren Statur und längeren blonden Haaren. Sie trug zum Unfallzeitpunkt einen Rucksack. Ihre Begleiterin war ebenfalls ca. 11-12 Jahre alt, groß und schlank und habe längere dunkle Haare.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise sogar beobachtet haben oder die beiden Mädchen kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Dies geht telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

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