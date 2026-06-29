Polizei Essen

POL-E: Essen: 21-Jähriger durch Stichwaffe schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet - Polizei sucht Zeugen - Hinweisportal eingerichtet

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: In der Nacht zum Sonntag (28. Juni) wurde ein 21-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung an der Rüttenscheider Straße schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 21-Jährige lief gegen 1:15 Uhr die Rüttenscheider Straße in Richtung Innenstadt entlang, als er von mehreren Personen angegriffen wurde. Dabei erlitt der 21-Jährige auch Stichverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Vor Ort wurde ein Tatverdächtiger (22/deutsch) festgenommen. Dieser wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Offenbar war es kurz zuvor bereits in einer irischen Kneipe an der Rüttenscheider Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und anderen Gästen gekommen. Ob diese Auseinandersetzung in Zusammenhang mit der späteren Tat steht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Essen und eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Essen haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Personen, die Videos oder Fotos von dem Einsatzgeschehen haben, werden gebeten diese im Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/ unter dem Ereignis "Essen Tötungsdelikt 28.06.2026" hochzuladen.

Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die Angaben machen können zur Auseinandersetzung auf der Rüttenscheider Straße, aber auch in der Kneipe. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

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