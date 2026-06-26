POL-E: Essen: Unbekannte Frau zeigt mehrfach sogenannten Hitlergruß in U-Bahn - Fotofahndung
Essen (ots)
45139 E.-Rüttenscheid: Am 27. März vergangenen Jahres zeigte eine Unbekannte während der Fahrt mit der U11 im Bereich der Haltestelle "Philharmonie" zweimal den sogenannten Hitlergruß.
Bilder der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/207826
Der Staatschutz ermittelt. Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell