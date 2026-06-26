Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Frau zeigt mehrfach sogenannten Hitlergruß in U-Bahn - Fotofahndung

Essen (ots)

45139 E.-Rüttenscheid: Am 27. März vergangenen Jahres zeigte eine Unbekannte während der Fahrt mit der U11 im Bereich der Haltestelle "Philharmonie" zweimal den sogenannten Hitlergruß.

Bilder der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/207826

Der Staatschutz ermittelt. Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

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