Polizei Essen

POL-E: Essen: Korrektur: Brand in der Woermannstraße - Hausbewohner festgenommen

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Wie gestern (24. Juni) berichtet, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Woermannstraße.

Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/brand-in-der-woermannstrasse-hausbewohner-festgenommen

Entgegen der ursprünglichen Berichterstattung wurde dem 63-jährigen Bewohner der Unterbringungsbefehl nicht wegen des Brandes, sondern in anderer Sache, die derzeit beim Landgericht Essen anhängig ist, verkündet.

Wir bitten dies bei der Berichterstattung zu berücksichtigen. /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell