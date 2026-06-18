Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-Jähriger raubt Tageseinnahmen eines Supermarkts - Festnahme

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Am Dienstagabend (16. Juni) überraschte ein 19-jähriger Essener zwei Mitarbeiter eines Supermarkts an der Hallostraße und raubte Bargeld aus den Tageseinnahmen. Der Tatverdächtige konnte wenig später durch intensive Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Gegen 22 Uhr verließen die beiden Mitarbeiter mit einer Kasse einen zugehörigen Getränkemarkt und gingen über den Parkplatz in Richtung des Supermarkts. Plötzlich näherte sich ihnen von hinten ein Mann, der ein Messer in der Hand hielt. Als der Unbekannte versuchte die Kasse zu entreißen, kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung, bei der die Kasse zu Boden fiel und aufsprang. Durch die Rangelei verletzte sich einer der Mitarbeiter leicht. Der Tatverdächtige griff mehrere Geldscheine vom Boden und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung eines Waldstücks zwischen der Pfeifferstraße und der Straße Im Natt.

Bei seiner Flucht rutschte der Mann aus und verlor kurzzeitig sowohl das Bargeld als auch das Messer. Nachdem er die Gegenstände wieder aufgehoben hatte, setzte er seine Flucht fort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Polizeibeamte den Gesuchten wenig später im Bereich der Gelsenkirchener Straße / Kapitelwiese. Augenscheinlich hatte er sich nach der Tat umgezogen. Als er das Streifenteam bemerkte, flüchtete er erneut über einen Fußweg zu einem Parkplatz. Als die verfolgenden Beamten bereits in unmittelbarer Nähe waren, legte er sich schließlich auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen.

In der mitgeführten Tasche fanden die Polizisten unter anderem das mutmaßliche Tatmesser, Bargeld sowie schwarze Kleidungsstücke, die der Tatverdächtige bei der Tat getragen haben soll. Der Mann wurde als 19-jähriger Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit identifiziert.

Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft wegen schweren Raubes bei dem zuständigen Amtsgericht. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und der 19-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. /RB

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