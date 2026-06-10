POL-E: Essen: 51-jähriger Marco C. vermisst - Polizei bittet um Hinweise - 1. Folgemeldung: Fahndungsrücknahme
Essen (ots)
45147 E.-Holsterhausen:
Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem 51-jährigen Marco C., der seit dem 8. Juni vermisst war.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/51-jaehriger-marco-c-vermisst-polizei-bittet-um-hinweise
Der 51-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet, dass veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
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