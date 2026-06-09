POL-E: Essen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Straßenbahn - Fotofahndung
Essen (ots)
45355 E.-Borbeck: Am Montag, den 6. April, sprühte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen Fahrgast in einer Straßenbahn mit Pfefferspray ein. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.
Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 29-jähriger Essener mit der Straßenbahn (Linie 105) in Richtung Hauptbahnhof. Im Abteil saßen zwei Jugendliche, die sehr laut Musik hörten. Mehrere Fahrgäste baten das Duo darum, die Musik leiser zu stellen. Auch der 29-Jährige, der vor den beiden saß, sprach sie darauf an. Der jetzt Gesuchte gab an, das Gespräch außerhalb der Bahn weiterzuführen, woraufhin der Essener einwilligte.
An der Haltestelle Heißener Straße stieg das Duo aus, woraufhin einer der beiden den 29-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray besprühte. Er wurde leicht verletzt.
Die Polizei sucht mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/206105
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