Polizei Essen

POL-E: Essen: Diensthund Rudi stellt Kupferdieb in leerstehendem Gebäude im Stadtteil Vogelheim - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E.-Vogelheim: Sonntagabend (7. Juni) meldeten Zeugen verdächtige Personen an einem leerstehenden Gebäude in der Hafenstraße. Die Polizei umstellte das Gebäude und nahm einen Mann fest - mithilfe des Diensthundes Rudi. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen wählten um 18:45 Uhr den polizeilichen Notruf, da sie zwei verdächtige Personen an dem Gebäude entdeckten. Die alarmierten Einsatzkräfte umstellten den Komplex. Da sich die beiden Männer auf Ansprache nicht herausbewegten, betrat der Diensthundeführer mit Rudi die Räumlichkeiten.

Dort trafen die beiden auf einen 47-jährigen Bottroper mit deutscher Staatsangehörigkeit. Beim Erblicken des Hundes griff er in seine Hosentasche und bewegte sich auf den Beamten und seinen Hund zu. Der Aufforderung, sich hinzulegen, kam der Mann nicht nach, sodass Diensthund Rudi losgeschickt wurde. Er biss dem 47-Jährigen in den Oberschenkel. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Vor Ort fanden die Beamten einen Rucksack mit Kupfer sowie einen bereitgestellten Einkaufswagen, in dem sich ebenfalls diverse Kupferteile befanden. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht angetroffen werden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den anderen Mann möglicherweise beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de / aro

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