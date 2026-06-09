Polizei Essen

POL-E: Essen: 51-jähriger Marco C. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen:

Seit gestern (8. Juni) wird der 51-jährige Marco C. vermisst. Der Essener verließ am gestrigen Abend seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung. Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Er soll sich regelmäßig im Bereich des Westparks in Essen aufhalten.

Fotos des Vermissten finden sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/206032

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

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