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Polizei Essen

POL-E: Essen: 51-jähriger Marco C. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen:

Seit gestern (8. Juni) wird der 51-jährige Marco C. vermisst. Der Essener verließ am gestrigen Abend seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung. Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Er soll sich regelmäßig im Bereich des Westparks in Essen aufhalten.

Fotos des Vermissten finden sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/206032

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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