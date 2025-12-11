Polizei Essen

POL-E: Essen: "Coffee with a cop" - Polizei lädt zum Kaffee ein

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:Am Montag (15. Dezember) laden wir Sie erneut herzlich zu "Coffee with a Cop" ein: Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao, Tee oder klassischer Kaffee - wir geben einen aus!

Von 11 bis 16 Uhr stehen wir mit einem Oldtimer-Café-Mobil auf der Kettwiger Straße zwischen den Einmündungen Zwölfling und An St. Quintin. Mit dabei sind nicht nur frisch gemahlene Bohnen, Tee und Kakao, sondern vor allem ansprechbare Kolleginnen und Kollegen.

Diese kommen aus verschiedenen Bereichen der Polizei Essen: Unsere Experten der Kriminalprävention haben ebenso offene Ohren für Ihre Fragen, wie unsere Kollegen des Präsenzkonzepts "Safe City", der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie weiteren Dienststellen.

Ziel ist es nicht nur, mitten im Stadtgeschehen sicht- und ansprechbar zu sein, sondern auch in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch - kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns gerne an. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell