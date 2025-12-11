PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: "Coffee with a cop" - Polizei lädt zum Kaffee ein

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:Am Montag (15. Dezember) laden wir Sie erneut herzlich zu "Coffee with a Cop" ein: Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao, Tee oder klassischer Kaffee - wir geben einen aus!

Von 11 bis 16 Uhr stehen wir mit einem Oldtimer-Café-Mobil auf der Kettwiger Straße zwischen den Einmündungen Zwölfling und An St. Quintin. Mit dabei sind nicht nur frisch gemahlene Bohnen, Tee und Kakao, sondern vor allem ansprechbare Kolleginnen und Kollegen.

Diese kommen aus verschiedenen Bereichen der Polizei Essen: Unsere Experten der Kriminalprävention haben ebenso offene Ohren für Ihre Fragen, wie unsere Kollegen des Präsenzkonzepts "Safe City", der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie weiteren Dienststellen.

Ziel ist es nicht nur, mitten im Stadtgeschehen sicht- und ansprechbar zu sein, sondern auch in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch - kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns gerne an. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen

