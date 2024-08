Polizei Essen

POL-E: Essen: 25-Jähriger stört beginnende Versammlung und kommt Platzverweis nicht nach - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 12. Juli nahmen Polizeibeamte einen 25-jährigen Deutschen aus Wetter in Gewahrsam, nachdem er mehreren Platzverweisen am Rande einer Versammlung nicht nachkam. Wir berichteten:

https://essen.polizei.nrw/presse/25-jaehriger-stoert-beginnende-versammlung-und-kommt-platzverweis-nicht-nach-ingewahrsamnahme

Im Nachgang an die Versammlung gingen bei der Polizei zwei Strafanzeigen gegen die eingesetzten Polizeibeamten ein. Der Vorgang wurde zur rechtlichen Würdigung an die Staatsanwaltschaft in Essen weitergegeben.

Aus Neutralitätsgründen führt das Polizeipräsidium Bochum die weiteren Ermittlungen.

Bei der Polizei Essen wird der Einsatz intern nachbereitet. Nach Abschluss der Nachbereitung wird dem Betroffenen der polizeilichen Maßnahmen das Ergebnis mitgeteilt werden.

Weitere Nachfragen richten Sie bitte an das Polizeipräsidium Bochum./Wrk

