Polizei Essen

POL-E: Vermisst! Wir suchen aktuell die 12-jährige Zeinab!

Essen (ots)

Heute Morgen war das Mädchen aus Mönchengladbach mit ihrem Vater am Hauptbahnhof unterwegs. In der U-Bahn-Station lief sie unvermittelt los und stieg in eine Bahn ein - ihr Vater kam nicht schnell genug hinterher. Zu diesem Zeitpunkt war es 7:45 Uhr. Der Vater fuhr ihr sofort nach, konnte sie aber nicht finden.

Das Mädchen kennt sich in Essen nicht aus und kann sich aufgrund einer Behinderung selbst nicht orientieren. Möglicherweise fuhr sie mit der Linie U11 Richtung Süden, dies wird aktuell noch überprüft. Zeinab trug ein dunkles T-Shirt, schwarze Jeans und rosafarbene Sneaker. Sie hat lange, dunkelbraune Haare. Wenn Sie das Mädchen sehen oder gesehen haben, melden Sie sich unter dem Notruf 110. / AKOE

