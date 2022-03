Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 48-jährige Angelika D. vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt: Die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr sucht nach einer 48-jährigen Frau, welche am 28. Februar in den späten Abendstunden das letzte Mal gesehen worden ist. Die 48-Jährige wird seitdem vermisst.

Angelika D. leidet unter einer psychischen Erkrankung. Vermutlich hat sie ihre Wohnanschrift ohne Medikamente, Mobiltelefon und Portemonnaie verlassen.

Die 48-Jährige ist 1,69m groß, hat eine schlanke Figur, braune Augen und hellbraune Haare. Ihr Erscheinungsbild wirkt gepflegt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angelika D. wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, direkt den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Bitte sprechen Sie Angelika D. nicht eigenständig an!/ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell