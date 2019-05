Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei fahndet nach Kioskräuber - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

Mülheim-Dümpten:

Am Mittwoch, 22. Mai gegen 12:40 Uhr meldete sich ein Kioskmitarbeiter (37) an der Nordstraße. Ein junger Mann habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht und von ihm Bargeld gefordert, welches er aber nicht erhielt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, unterstützt durch die lokalen Medien. Wir berichteten am 22. Mai. Bereits einige Stunden später meldete sich ein Zeuge (41) beim Notruf der Polizei, nachdem er den Fahndungsaufruf im Radio gehört hatte. Er konnte beobachten, wie ein Jugendlicher ein Bündel Bekleidungsstücke in einen Müllcontainer am Bottenbruch geworfen hat. Diese seltsame Beobachtung in Verbindung mit dem gemeldeten Raub teilte der Mülheimer der Leitstelle mit. In dem Müllcontainer konnte die vermeintliche Tatkleidung sichergestellt werden. In Folge weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 14-jährigen Duisburger. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte eine mögliche Tatwaffe sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

