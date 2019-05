Polizei Essen

POL-E: Essen: Essener Polizistin ganz oben auf dem Treppchen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet:

Die Essener Polizei ist stolz auf Polizeikommissarin Stephanie Frantz, die am 22. Mai Polizeilandesmeisterin über 100 Meter Sprint geworden ist. Die 26-jährige Polizistin ist seit dem 1. September 2014 im Wach- und Wechseldienst im Polizeipräsidium Essen tätig und hat 2015 zum ersten Mal an der Leichtathletik Landesmeisterschaft der Polizei NRW teilgenommen. Drei Bronzemedaillen verhalfen ihr zum Platz im Leichtathletik-Team NRW. Am 22. Mai 2019 hat sie wieder an den Landesmeisterschaften in Neuss teilgenommen. Und dieses Jahr durfte sie ganz oben aufs Podium steigen: Stephanie Frantz ist über die 100 Meter Polizeilandesmeisterin geworden. Über die 200 Meter wurde sie Zweite, ebenso mit der Schwedenstaffel. Im Weitsprung belegte Frantz den fünften Platz. Außerdem wurde der Essener Polizistin in Neuss der Ehrenpreis des Innenministers als Sportlerin des Tages verliehen. Jetzt bereitet Frantz sich auf die Deutschen Polizeimeisterschaften im August vor. Auch hierfür wünscht die Polizei Essen ihr viel Erfolg. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell