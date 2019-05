Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer gerät mit Reifen in Straßenbahnschienen und stürzt

Essen (ots)

45134 E.-Rellinghausen: Ein 64-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstag, 23. Mai, bei einem Unfall auf der Rellinghauser Straße schwer verletzt. Gegen 12.50 Uhr wollte der Radfahrer nach links von der Rellinghauser Straße auf die Straße St. Annental abbiegen. Dabei geriet er mit den Reifen seines Fahrrades in die Straßenbahnschienen und stürzte. Ein Zeuge, der mit seinem Auto hinter dem 64-Jährigen fuhr, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei und einen Rettungswagen. Der Radfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Rellinghauser Straße zeitweise komplett gesperrt. /bw

