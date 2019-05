Polizei Essen

POL-E: Düsseldorf/Essen: Mutmaßlicher Serienbetrüger gesucht - Polizei fahndet mit Lichtbild

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

Düsseldorf/Essen: Die Polizei Düsseldorf sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Serienbetrüger, der im Tatzeitraum zwischen Januar und November 2018 für über 200 Straftaten infrage kommt. Der Tatverdächtige, der 22-jährige Joris M., hält sich vermutlich in Essen und/oder benachbarten Städten im Ruhrgebiet, Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Bochum oder Dortmund auf. Es besteht der Verdacht der Urkundenfälschung, des Ausspähens von Daten und des Warenbetrugs in über 200 Fällen. Joris M. soll sich auf illegale Weise die Personal- und Kontodaten von dutzenden Geschädigten beschafft haben, um hiermit auf betrügerische Weise Waren zu bestellen. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf weit über 100.000 Euro. Die Polizei Düsseldorf fahndet nun nach dem per Haftbefehl gesuchten 22-Jährigen. Zeugen, die Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 31 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8700 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell