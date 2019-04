Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Seniorin durch unbekannten Mann beraubt - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter

45468 MH-Altstadt: Nach einem Raub auf eine 70 Jahre alte Mülheimerin im Bereich des Fußwegs am Hans-Böckler-Platz am Donnerstagmorgen (18. April, 12:05 Uhr) sucht der Ermittler des Kriminalkommissariats 31 Hinweise zu dem unbekannten Täter. Die Mülheimerin befand sich auf dem Fußweg des Hans-Böckler-Platzes, kurz vor der Brücke zum "Bocksberg", als der Unbekannte sie von hinten attackierte und ihr gewaltsam die Handtasche von der Schulter riss. Dabei zog der Täter so massiv an dem Arm und der Tasche, dass die Dame auf den Boden stürzte und sich verletzte. Anschließend flüchtete der Mann mit der Handtasche in Richtung Tourainer Ring. Ein Zeuge (48) hörte die Hilferufe und meldete den Vorfall dem Notruf der Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt fliehen. Er wird beschrieben als jung, zirka 20 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat hellblonde Haare und trug zur Tatzeit eine graue Jogginghose und ein graues Oberteil. Mögliche Hinweise auf den Täter nimmt der Ermittler des Raubdezernats unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

