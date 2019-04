Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer fährt auf Gehweg junges Mädchen um und flüchtet - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Essen (ots)

45143 E-Altendorf: Nach einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Radfahrer und einem kleinen Mädchen auf der Altendorfer Straße gestern Mittag (15. April), sucht der Ermittler des Verkehrskommissariats Zeugen des Vorfalls. Mittlerweile erreichte der private Zeugenaufruf viele Hunderte User. Gegen 13:08 Uhr meldeten sich die vor Ort befindliche Mutter (20) und die Großmutter (46) beim Notruf der Polizei, nachdem sie sich um das verletzte Mädchen gekümmert hatten. Sie gaben an, dass man kurz vor dem Unfall gemeinsam die Bäckerei betreten habe. Kurz darauf verließ die Dreijährige die Bäckerei und begab sich auf den Gehweg. Plötzlich tauchte der unbekannte Mann auf, der den Gehweg in Fahrtrichtung Helenenstraße verbotswidrig auf dem Rad befuhr. Sie stießen so stark zusammen, dass sowohl der Radfahrer als auch das Mädchen zu Boden stürzten. Hierbei fiel der Mann mit dem Fahrrad auf das am Boden liegende Kind. Ohne sich aber um das verletzte Kind zu kümmern, nahm er sein Fahrrad von dem Mädchen herunter und setzte seine Fahrt fort. Der Mann soll zwischen 40 und 60 Jahre alt sein, hat eine Glatze und trug eine Brille. Er hat einen längeren drei-Tage-Bart und eine korpulente Statur. Er trug eine hellbraune oder beige Jacke sowie eine dunkle Hose. Sein Fahrrad war weiß und hatte eine schwarze Box auf dem Gepäckträger. Hinweise zu dem Mann nimmt der Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

