Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall und sexuellem Übergriff

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Am Dienstag, 19. Februar gegen 0:30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Mann eine Frau versucht zu berauben und ging sie dann sexuell an.

Die junge Frau lief von der Bruchstraße/Ecke Hornstraße Richtung Eppinghofer Straße. Dort kam ihr, aus Richtung Eppinghofer Straße kommend, ein Mann entgegen. Dieser lief an ihr vorbei, sodass sie ihren Weg rechts über die Eppinghofer Straße fortsetzte. Sie lief durch die Unterführung und dann über die Aktienstraße Richtung Tankstelle.

In der Einfahrt der Kardinal-Graf-Galen-Straße stand dann plötzlich ein Mann vor ihr. Dabei handelte es sich um den Mann, der ihr 10 Minuten vorher begegnet war. Der Unbekannte versuchte, ihr die Umhängetasche zu entreißen und dann in die Jackentasche zu greifen. Die Frau schrie, um auf sich aufmerksam zu machen, und setzte sich heftig zu Wehr. Als er ihr keine Beute entreißen konnte, fasste er die junge Frau von hinten und drückte sie zu Boden. Er fasste sie unsittlich an und ließ sie erst los, als er einen Mann an der nahegelegenen Tankstelle erblickte. Daraufhin flüchtete der unbekannte Tatverdächtige.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ungefähr 35 Jahre alt oder älter, circa 165 bis 170 cm groß und hat ein rundes Gesicht. Weiter hat er eine dünne oder schlanke Statur, kurze schwarze Haare, einen kurz rasierten Vollbart, Falten unter den Augen und an der Stirn sowie dunkelbraune Augen. Der Mann könnte aus Afghanistan stammen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke, dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen. Der zuständige Ermittler sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Er bittet auch den Mann, der an der Tankstelle stand und die Situation möglicherweise beobachtet hat, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell