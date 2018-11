POL-E: Mülheim an der Ruhr: Auto zwingt Straßenbahn zur Notbremsung - Fahrer gesucht

Essen (ots) - 45478 MH.-Speldorf: Am Samstag, 24. November um 20:15 Uhr, zwang ein bislang unbekannter Autofahrer eine Straßenbahn auf der Duisburger Straße zur Notbremsung. Dabei fielen zwei Fahrgäste und verletzten sich leicht. Jetzt sucht die Polizei den Unfallverursacher. Dabei soll es sich um einen älteren Mann handeln. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Der Unbekannte fuhr mit einem silbernen VW Golf auf der Duisburger Straße. In Höhe der Hausnummer 335 schien der Fahrer abbiegen zu wollen. Dabei geriet er in den Gleisbereich und zwang die Straßenbahn zur Notbremsung. Nun bittet die zuständige Ermittlerin den Fahrer, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zu Fahrer oder Kennzeichen des Wagens geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden. / AKoe

