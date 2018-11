POL-E: Mülheim an der Ruhr: Festnahme einer mutmaßlichen 15-jährigen Einbrecherin- Kriminalpolizei ermittelt

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt: Freitagmorgen (11. November) gegen 11 Uhr bemerkte eine 42-jährige Mülheimerin lautes Gepolter in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf der Scheffelstraße. Sie vernahm mehrere unterschiedliche Frauenstimmen, die sich in einer ihr unbekannten Sprache unterhielten. Zudem hörte sie das Knacken von Holz. Sie alarmierte richtigerweise sofort die Polizei. Beamte der Polizei Mülheim fuhren augenblicklich zu der Wohnanschrift und konnten dort bereits eine "Schmiere" stehende Jugendliche antreffen. Sie schaffte es noch, etwas in einer unbekannten Sprache lautstark zu rufen. Kurz darauf hörten die Beamten ein Rascheln im Garten. Als die Beamten zum Garten gingen, sahen sie dort eine offene Terrassentür, die wohl als Fluchtweg diente. Im Hausflur konnten an zwei Wohnungstüren eine Vielzahl von Hebelmarken festgestellt werden. Eine Tür im Erdgeschoss war zudem geöffnet, die Wohnung stark durchwühlt. Die Jugendliche wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Da sie keine Ausweispapiere mit sich führte und sie keine Angaben über ihre Person machen wollte, überprüften die Beamten die Identität mithilfe eines Fingerabdruckvergleichs. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen mit diversen Aliaspersonalien bereits in anderen Städten unter anderem auch wegen Diebstahls bekannt ist. Sie selbst gibt an, 15 Jahre alt zu sein. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben. Hinweise zu möglichen Mittätern können der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 mitgeteilt werden. (CHWi)

