POL-E: Essen: Augen auf und Taschen zu! - Landesweite Aktionswoche zum Thema Taschendiebstahl - Polizei zeigt Präsenz auf der Messe Essen und klärt Bürgerinnen und Bürger auf

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiet: Die Polizei zeigt anlässlich der Messe "Mode Heim Handwerk" am Montag (12. November) Präsenz und klärt Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der landesweiten Aktionswoche (7.-13. November) rund um das Thema Taschendiebstahl auf. Die meisten Taschendiebe sind zu zweit oder in Kleingruppen unterwegs. Besonders Menschenmassen erleichtern den Dieben die "Arbeit." Daher sind Veranstaltungen, wie die "Mode Heim Handwerk"- Messe hervorragende Bedingungen für die Taschendiebe. Oftmals bedienen sie sich verschiedener Tricks, um die Unachtsamkeit ihrer Opfer auszunutzen. Beispielsweise lenkt ein Täter den Besucher oder den Verkäufer ab, der andere entwendet Geldbörsen oder Geldkassetten. Selbstverständlich ist in diesem Fall nicht nur die Messe selbst betroffen, sondern vor allem auch das Umfeld. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf den Parkplätzen und auf der nahegelegenen Rüttenscheider Straße muss mit Diebstählen gerechnet werden. Seien Sie daher aufmerksam! Die Täter zielen speziell auf Bargeld, Debit- oder Kreditgarten ab. Aber auch Notebooks/Laptops, Fahrräder, Geldkassetten oder Gegenstände, die es auf der Messe zu kaufen gibt, werden gestohlen. Deshalb tragen Sie ihre Wertgegenstände nah am Körper, schließen Sie Ihre Taschen und legen Sie diese auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab- das gilt für Besucher, wie auch für die Betreiber der Messe. Denn: Gelegenheit macht bekanntlich Diebe! Die Polizei hat auf der Messe selbst einen Stand und klärt Sie rund um die Themen der Kriminalprävention auf. Uniformierte Streifenteams kontrollieren im Umfeld den Verkehr und sorgen auf der Messe für Sicherheit und Ordnung. Außerdem finden Sie unsere Mobile Wache am rechten Eingang Messe West. Haben Sie Fragen oder sind sie Opfer einer Straftat geworden? Unsere Kollegen nehmen dort direkt Anzeigen auf und stehen Ihnen auch sonst für Rat und Tat zur Seite! /JH

