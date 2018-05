Essen (ots) - Nachdem in der Nacht zu Montag (30.04.2018) der Tod eines acht Monate alten Säuglings im Uni-Klinikum in Essen festgestellt worden ist, hat die Essener Kriminalpolizei zur Ermittlung der Todesumstände eine Mordkommission eingerichtet. Der 22 Jahre alte Vater hatte das Baby am späten Sonntagabend (29.04.2018) verletzt ins Marienhospital in Mülheim a. d. Ruhr gebracht. Von dort aus wurde es umgehend zur weiteren Behandlung in die Essener Uniklinik verlegt, wo der Tod des Säuglings festgestellt wurde. Eine Obduktion der Essener Rechtsmedizin ergab, dass das acht Monate alte Mädchen massive Kopfverletzungen erlitten hatte. Der 22 Jahre alte Vater, sowie die 17 Jahre alte Kindsmutter sind am Mittwoch (02.05.2018) in Mülheim festgenommen worden. Eine Mordkommission soll nun die weiteren Tatumstände aufklären. uf

