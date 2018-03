Essen (ots) - 1. Folgemeldung - Ermittlungen führen zu weiteren Verdächtigen - Sicherstellung von weiteren Beweismitteln Am Donnerstag, 7. Dezember, waren im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Essen in mehreren Städten Durchsuchungen durchgeführt worden. Der Einsatz richtete sich gegen eine Gruppierung, die für die Einfuhr und den Handel von Betäubungsmittel verantwortlich ist (wir berichteten). Nach Auswertung der dabei sichergestellten Beweismittel richteten sich weitere Maßnahmen am Dienstag, 27. Februar, gegen eine weitere Gruppe von Verdächtigen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen entdeckten die Beamten zirka 250 Gramm Marihuana, zwei Schusswaffen, 150 Patronen, sechs Schreckschusspistolen, sechs Messer, Macheten und diverse weitere Beweismittel. Besonders herauszuheben ist zudem der Fund einer sechsstelligen Bargeldsumme. Fünf Männer konnten im Rahmen der Maßnahmen identifiziert werden. Sie alle stehen im Verdacht, mit der Bande in Kontakt zu stehen. Die weiteren sichergestellten Gegenstände werden nun ebenfalls ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

