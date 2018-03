POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 55-Jähriger nach Kapitaldelikt festgenommen - 2. Fortschreibung - Haftrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Essen (ots) - E-Holsterhausen: Nach dem Kapitaldelikt in einer Wohnung an der Hobeisenstraße in der Nacht zum Mittwoch (28. Februar) wurde ein 55 Jahre alter Mann heute dem Haftrichter vorgeführt.

Dringend tatverdächtig ist der in Trennung lebende Ehemann (55) der Getöteten. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. uf

