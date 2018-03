POL-E: Essen: Achtung! Trickdiebe weiterhin auf Beutezug - bereits mehrere tausend Euro erbeutet

Essen (ots) - 45277 E.-Überruhr-Holthausen/E.- Kray: Es reißt leider nicht ab. Trickbetrüger haben es weiterhin auf die Ersparnisse von Senioren abgesehen.

Am Montagmorgen (26. Februar) überlistete ein dreister Betrüger einen 83-jährigen Essener aus Kray. Gegen 9 Uhr klingelte es bei dem Essener, ein ihm unbekannter Mann gab sich als Kriminalbeamter aus. Er gab vor, dass die Geldbörse des Seniors aufgefunden wurde und sich darin Falschgeld befunden hätte. Aus diesem Grund müsse man nun wissen, ob sich noch weiteres Falschgeld im Besitz des 83-Jährigen befände. Da dem Senior tatsächlich vor ein paar Tagen seine Geldbörse gestohlen worden war, glaubte er dem vermeintlichen Polizisten und zeigte sein in der Wohnung befindliches Bargeld, zur Überprüfung, vor. Diese Gelegenheit ließ der dreiste Betrüger nicht ungenutzt. Er nahm das vorgezeigte Geld an sich und verließ fluchtartig die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Täter soll zirka 40 Jahre alt und in etwa 1,65 cm groß sein. Er hatte eine stabile (dickliche) Statur, sprach hochdeutsch und war dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Wollmütze.

Am Diensttagnachmittag (27. Februar, 14:15 - 17 Uhr) hatte ein Krimineller bedauerlicherweise auch bei einer 90-Jährigen aus Essen Überruhr-Holsterhausen Erfolg. Mit der Masche Wasserwerker zu sein und Leitung überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Erst nachdem die vorgegaukelten Arbeiten erledigt waren und der vermeintliche Handwerker die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, fiel der 90-Jährigen der Verlust von Bargeld und Schmuck auf.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er soll zirka 50 Jahre alt sein und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug ein Sakko.

Diese Vorkommnisse verdeutlichen erneut, dass dreiste Tricktäter weiterhin versuchen, unter Vorgabe verschiedenster Gründe, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Dabei gehen sie dreist und skrupellos vor. Die Polizei rät: Schützen Sie sich, indem Sie keine Fremden in Ihre Wohnung lassen. Ziehen Sie, wenn unbedingt nötig, bei unbekannten Besuchern Nachbarn oder andere Vertraute hinzu oder bestellen Sie den Besucher zu einem anderen Zeitpunkt. Seien Sie wachsam und misstrauisch Fremden gegenüber und erstatten Sie Anzeige! /SaSt

