POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Zwei 13- Jährige schlagen Jungen (10) mit Faust ins Gesicht und versuchen sein Handy zu rauben

Essen (ots) - 45476 MH.-Styrum: Zwei Jungen schlugen einen 10- Jährigen am Dienstagabend (27. Februar) auf der Roonstraße mehrfach ins Gesicht, um an sein Handy zu gelangen. Gegen 18.50 Uhr lief der 10- jährige Mülheimer zur Straßenbahnhaltestelle auf der Oberhauser Straße. Während die zunächst unbekannten Schüler den Mülheimer ansprachen, zeigte einer von denen immer wieder auf sein Handy. Der 10-Jährige wollte jedoch nicht mit ihnen sprechen und lief weiter. Plötzlich ergriff einer der 13- Jährigen dessen Arm, trat ihm gegen die Beine und schlug ihm mit seiner Faust ins Gesicht. Der andere suchte seine Hosentasche nach dem Handy ab. Der Junge wehrte sich und versuchte immer wieder sich loszureißen. Nach kurzer Zeit gelang es ihm, einen der Täter wegzuschubsen und Richtung Oberhauser Straße zu rennen. Von dort konnte die Polizei informiert werden. Mehrere Einsatzfahrzeuge machten sich direkt auf den Weg. Die eingetroffenen Beamten fragten direkt nach dem Aussehen der 13- Jährigen. Mit der Beschreibung fahndeten weitere Streifenwagen. Zwei Polizisten sahen die beiden Kinder und schnappten sie auf einem Parkplatz an der Oberhauser Straße / Fröbelstraße. Diese versuchten über einen Zaun zu klettern und vor der Polizei wegzulaufen. Die 13- Jährigen wurden identifiziert und nach erster polizeilicher Bearbeitung zurück in die Obhut der Eltern übergeben. In der nächsten Zeit wird das zuständige Kriminalkommissariat die Kinder mit ihren Eltern zu einer Anhörung in das Polizeipräsidium vorladen. /JH

