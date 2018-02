POL-E: Essen: 81- Jährige in eigener Wohnung beraubt - ohne Erfolg - Polizei sucht Zeugen!

Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Am Dienstagvormittag (27. Februar) versuchten zwei Männer einer 81- Jährigen Bargeld aus der eigenen Wohnung an dem Julius-Leber-Weg zu rauben. Die Tat misslang, die Täter flüchteten. Polizei sucht dringend nach Zeugen. Gegen 10.45 Uhr klingelten zwei junge Männer an der Haustür der Horsterin. Ihre Wohnungstür ist über einen Laubengang zu erreichen. Die Seniorin dachte an nichts Schlimmes und öffnete die Tür. Einer der Tatverdächtigen legte ihr seine Hand auf dem Mund und sagte, dass sie ihr nichts tun wollen, sie bräuchten nur Geld. Dann drückte er die 81- Jährige in ihre eigene Wohnung und hielt sie fest. Der andere betrat ebenfalls die Wohnung und durchsuchte mehrere Räume vermutlich nach Bargeld oder Schuck - ohne Erfolg. Als sie nach kurzer Zeit keinerlei Wertgegenstände auffinden konnten, ließen sie die ältere Dame los und flüchteten ohne Diebesgut aus der Wohnung. Die 81- Jährige stand unter Schock, blieb ansonsten glücklicherweise unverletzt. Die mutmaßlichen Räuber sind beide zirka 18 Jahre alt, 165cm-170 cm groß, einer sprach akzentfreies Deutsch, der andere sprach vermutlich mit einem osteuropäischen Akzent. Bei beiden konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei der Tatbegehung zogen sich die Männer den Kragen der Jacke soweit ins Gesicht, das nur die Augenpartien zu erkennen waren. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei dem Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

