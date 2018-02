POL-E: Essen: Polizei sucht Whisky-Dieb - Fotofahndung

1 weiterer Medieninhalt

Essen (ots) - 45239 E-Werden: Mithilfe von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Essener Polizei nach einem mutmaßlichen Whisky-Dieb. Dieser hat am Mittwoch, 20. Dezember, in der Zeit von 16:30 - 17 Uhr, in dem Getränkemarkt an der Ruhrtalstraße gezielt hochwertige Spirituosen ausgewählt und den Markt daraufhin verlassen. Auf den Lichtbildern der Überwachungskamera ist der Täter bei der Suche nach den Flaschen zu sehen. Mithilfe der Veröffentlichung der Bilder hofft die Polizei, dass der Täter identifiziert werden kann. Der Unbekannte trägt bei der Tatausführung eine dunkle Jacke mit einem auffälligen Streifen an Kragen und Reißverschluss. Er trug eine Bluejeans und hat eine Glatze. Lediglich am Hinterkopf ist ein Haarkranz zu erkennen. Hinweise auf den Täter nimmt der Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

