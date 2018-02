POL-E: Essen: Fahndung und Festnahmen nach Überfall auf Supermarkt

Essen (ots) - 45138 E.-Huttrop: Am Montagabend, 26. Februar gegen 21:35 Uhr, haben Beamte der Essener Polizei fünf Tatverdächtige nach einem Überfall auf einen Supermarkt festgenommen. Gegen 21:35 Uhr betraten vier maskierte Männer den Supermarkt an der Steeler Straße. Zielstrebig steuerten sie eine Kasse an und forderten, diese zu öffnen. Dabei bedrohten sie eine 56-jährige Mitarbeiterin mehrfach, schlugen mit einem Stock auf die Kasse. So unter Druck gesetzt, musste sie die Kasse öffnen, sodass die mutmaßlichen Räuber Geld stehlen konnten. Dann flohen die Tatverdächtigen mit der Beute in Richtung Becksiepenstraße. Eine 55-Jährige setzte den Notruf ab, sodass schnell eine Fahndung mit Täterbeschreibung eingeleitet werden konnte. In der Nähe der Alten Synagoge kontrollierten die Beamten daher gegen 22:20 Uhr ein Auto mit fünf Personen. Die Beschreibung stimmte mit den Insassen überein. Bei der fünften Person handelte es sich um den Fahrer. In dem Wagen wurden Geldscheine und Betäubungsmittel gefunden. Die Tatverdächtigen (18, 19, 19, 19, 20) wurden vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht. In Vernehmungen gestanden die jungen Männer die Tat. Vier der fünf Tatverdächtigen sind bereits polizeibekannt. Alle haben einen festen Wohnsitz. Wegen fehlender Fluchtgefahr wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft heute Morgen aus der Haft entlassen. / AKoe

