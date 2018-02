POL-E: Essen: Schülerinnen Geschlechtsteil gezeigt - Mutmaßlicher Exhibitionist im Kaiser-Wilhelms-Parkt festgenommen

Essen (ots) - 45326 E-Altenessen/Süd: Drei Schülerinnen (13-15) meldeten der Polizei am Montag, 26. Februar, eine männliche Person, welche im Kaiser-Wilhelm-Park onanierte. Gegen 14:15 Uhr befanden sich die Schülerinnen auf dem Schulweg, als sie den Mann mit heruntergelassener Hose im Gebüsch sehen konnten. Dieser winkte die Mädchen heran, die daraufhin zügig zur Schule liefen und die Schulleitung informierten. Die alarmierten Streifenwagen der Wache Altenessen konnten anhand der guten Beschreibung einen 51-jährigen Essener noch im Kaiser-Wilhelm-Park antreffen und festnehmen. Er gab an, mit der Tat nichts zu tun gehabt zu haben. Er wurde nach einer erkennungsdienstlicher Behandlung wieder von der Polizeiwache entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

