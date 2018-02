POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 63-Jährige tot in Wohnung gefunden - 1. Fortschreibung - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Essen (ots) - 45144 E-Frohnhausen: Eine Woche nach dem Tötungsdelikt an einer 63 Jahre alten Essenerin hat die Polizei gestern (26. Februar) einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen.

Am 19. Februar hatte eine Streife die getötete Frau in einer Wohnung an der Kerckhoffstraße gefunden, nachdem sich ein Freund Sorgen gemacht und an die Polizei gewandt hatte. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Akribische Arbeit am Tatort und zahlreiche Zeugenbefragungen lenkten den Fokus der Ermittler auf einen 27-jährigen Mann. Der dringend Tatverdächtige konnte gestern Nachmittag in Duisburg festgenommen werden. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (LL)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell