POL-E: Essen: "Riegel vor!" - Informationsstand der Essener Polizei im Colosseum

Essen (ots) - 45117 Stadtgebiet: Tipps und Informationen zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen beim Essener Wohnbau-Sicherheitstag Am kommenden Samstag, 03.03.2018, veranstaltet die Essener Wohngenossenschaft einen Sicherheitstag im Foyer des Colosseum an der Altendorfer Straße 1. Das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Essen/Mülheim informiert im Rahmen der Veranstaltung in der Zeit von 12.00 bis 16.30 Uhr rund um das Thema Einbruchschutz. Der Eintritt ist kostenlos. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle im Polizeipräsidium bleibt - entgegen der regulären Öffnungszeiten - an diesem 1. Samstag des Monats geschlossen. Kontakt: 0201/829-4444

