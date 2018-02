POL-E: Essen: Vermeintliche Kinder-/Jugendbande mit Diebstahlsabsichten - Lassen Sie sich nicht ablenken

Essen (ots) - 45133 E-Bredeney: Am Freitagmittag, 23. Februar in der Zeit von 13 - 14 Uhr, meldeten mindestens zwei Essener (76/34) zwei versuchte Diebstahlsdelikte nach Bargeldabhebungen an der Bredeneyer Straße. Die beiden Essener suchten jeweils unterschiedliche Geldinstitute auf und gaben bei der Anzeigenaufnahme unabhängig voneinander an, dass sie von drei Kindern beziehungsweise Jugendlichen angesprochen worden waren. Dabei hatte es das Trio augenscheinlich auf das soeben abgehobene Bargeld abgesehen. Im ersten Fall beabsichtigte ein 76 -jähriger Essener, Bargeld an einem Geldautomaten an der Bredeneyer Straße, Ecke Redtenbacherstraße abzuholen. Es erschienen zwei Jugendliche im Alter von 14 - 16 Jahren, die den Senioren ablenkten, während ein zirka zehn- bis zwölfjähriger Junge nach dem Bargeld griff. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Trick und reagierte prompt. Sie machte den Senioren darauf aufmerksam und sprach die Kinder an. Die drei Kinder flüchteten daraufhin in Richtung Straßenbahnschleife. Im zweiten Fall beabsichtigte ein 34-Jähriger Bargeld an einem Geldautomaten an der Bredeneyer Straße, Ecke Am Alfredusbad abzuholen. Es erschienen ein Mädchen und ein Junge, die kurz nach der PIN-Eingabe auf das Display spuckten, den Mann nach Bargeld fragten und zeitgleich nach der EC-Karte und dem Bargeld aus dem Geldautomaten griffen. Der 34-Jährige konnte den Diebstahl verhindern und die Polizei verständigen. Das Trio flüchtete über die Einigkeitsstraße in Richtung Alfredstraße. In beiden Fällen stimmten die Beschreibungen überein. Der zehn- bis zwölfjährige Junge trug eine graue Jogginghose, eine graue Daunenjacke mit hellem Kapuzenoberteil und war schlank. Die beiden Älteren (Junge / Mädchen) werden beschrieben als zirka 150-160 cm groß und schlank, hatten kurze schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Zudem sollen alle drei südländisch ausgesehen haben. Die Polizei rät: Lassen Sie sich bei Ihren Bankgeschäften nicht ablenken! Weisen Sie mit deutlichen Worten darauf hin, dass Abstand eingehalten werden soll. Im Notfall melden Sie sich beim Notruf der Polizei. (ChWi)

