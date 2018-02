POL-E: Essen: Polizei stellt Einbrecher (56) nach Fluchtversucht und nahm ihn vorläufig fest

Essen (ots) - 45139 E.-Ostviertel: In den frühen Morgenstunden am vergangenen Freitag (23. Februar) ertappte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher an einem Vereinsheim auf der Burggrafenstraße auf frischer Tat. Eine Zeugin (45) informierte die Polizei. Als diese an dem Vereinsheim der Burggrafenstraße eintraf, beobachtete die Beamten eine Person, die über einen Zaun stieg, um sich von dem Gelände zu entfernen. Die Polizisten folgten dem mutmaßlichen Einbrecher fußläufig. Plötzlich drehte sich der Mann um, zog einen Gegenstand aus seiner Jackentasche und richtete ihn auf die Beamten. Diese entgegneten der Bedrohung mit gezogenen Dienstwaffen und deutlicher Ansprache, den Gegenstand niederzulegen. Daraufhin schmiss es der Tatverdächtige den Gegenstand ins Gebüsch versuchte erneut eine Flucht - ohne Erfolg. Die Polizei reagierte sofort und holte den Mann ein. Er leistete Widerstand gegen die Beamten, wurde daraufhin fixiert und vorläufig festgenommen. Eine weitere Streifenwagenbesatzung stellte auf dem Gelände des Vereinsheims einen aufgeschnittenen Zaun, Beschädigungen eines Geräteschuppens, sowie eine davor befindliche Sporttasche mit Werkzeug fest. Auf dem Fluchtweg des 56- Jährigen fand die Polizei eine schwarze Sturmhaube und eine Schreckschusswaffe, die vermutlich dem Tatverdächtigen zuzuordnen sind. Sie wurden sichergestellt. Der mutmaßliche Einbrecher verbrachte eine Nacht im Polizeigewahrsam, zeigte sich am nächsten Tag (24. Februar) in seiner Vernehmung geständig und konnte anschließend das Polizeipräsidium verlassen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell