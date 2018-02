POL-E: Essen: Mutmaßliche Kellereinbrecher durch Wohnungsmieter ertappt - fliehende Einbrecher verletzten Mieter leicht - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45139 E-Südostviertel: Gestern Nachmittag (24. Februar) gegen 16:10 Uhr eilten mehrere Streifenwagen zum Dornemannplatz ins Essener Südostviertel, nachdem ein 31-jähriger Mieter zwei mutmaßliche Kellereinbrecher ertappt hatte. Der 31-Jährige begab sich von seiner Wohnung nach draußen, um dort zu rauchen. Dabei vernahm er Geräusche aus den Kellerräumen des Hauses. Er entdeckte zwei Männer, die sich unrechtmäßig im Keller aufhielten und sprach diese an. Plötzlich rannte einer der mutmaßlichen Einbrecher in Richtung des 31-Jährigen und quetschte sich an ihm vorbei in Richtung Ausgang. Der andere unbekannte Mann flüchtete in Richtung eines anderen Kellerausganges. Um eine weitere Flucht zu verhindern, rannte der Essener einem der Einbrecher hinterher. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Folge der Essener am Rücken und im Gesicht verletzt wurde. Die Verletzungen des 31-Jährigen mussten in einem Essener Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die beiden Männer werden beschrieben als Südländer, einer zwischen 18-25 und der andere zwischen 16-23 Jahre alt. Der ältere der beiden Täter war schlank und trug bei der Tat einen schwarzen Mantel mit Fellkragen sowie eine dunkle Hose. Der Jüngere hatte eine kräftige Statur und trug eine olivfarbene Jacke mit Pelzkragen sowie eine dunkle Hose. Die Täter flüchteten in Richtung Eintrachtstraße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

