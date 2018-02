POL-E: Essen: Jugendliche überfallen 65-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45147 E-Holsterhausen: Eine 65-jährige Essenerin beabsichtigte am Freitag, 23. Februar gegen 17:30 Uhr, ein Wohnhaus an der Savignystraße zu betreten, als drei Jugendliche heranstürmten und die Frau überfielen. Ein Jugendlicher stieß hierbei die Frau gegen den Rahmen der Haustür und entriss ihr dabei die Umhängetasche. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung Nieberdingstraße und von dort aus in die Papestraße. Der Haupttäter trug eine dunkelblaue Jacke und wird beschrieben als groß und stabil. Die anderen beiden Jugendlichen waren kleiner und dünner. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer hat das Trio bereits im Vorfeld oder nach der Tat gesehen? Hinweise nimmt das Raubkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell