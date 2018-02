POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld einer Seniorin - weitere Betrugsversuche im Mülheimer Stadtgebiet

Essen (ots) - 45473 MH-Altstadt: Gestern Mittag (22. Februar, 12:23 Uhr) legten dreiste Trickdiebe eine Seniorin auf der Lerchenstraße herein und erbeuteten Schmuck und Bargeld in Höhe einer fünfstelligen Summe. Kurz vor halb eins rief ein unbekannter Täter die 78-jährige Mülheimerin an und gab sich als ihr Sohn aus. Der Anrufer gab vor, ein neues Auto kaufen zu wollen, wofür er dem Händler Schmuck und Bargeld als Sicherheit vorzeigen müsse. Im Glauben ihrem echten Sohn helfen zu können, kam die Seniorin der Bitte nach. Sie sammelte während des Telefonats ihre Wertsachen zusammen und übergab diese an eine vermeintliche "Freundin" ihres Sohnes, die wie zuvor besprochen, an der Ecke Lerchenstraße/ Denkmannsfeld auf sie wartete. Die Komplizin kann wie folgt beschrieben werden: Sie soll zirka 25-30 Jahre alt und in etwa 1,60 Meter groß sein. Sie hatte einen dunkleren Teint und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war die Frau mit einer hellen Hose und einer rosafarbenen Jacke. Zudem trug die Unbekannte eine bunte Wollmütze. Mit der gleichen Masche versuchten die Kriminellen, auch in anderen Stadtteilen Mülheims (Dümpten, Broich, Styrum), an das Hab und Gut von Senioren zu kommen. Doch glücklicherweise gingen die Betroffenen nicht auf die Forderungen der Anrufer ein, beendete das Telefonat und verständigten die Polizei. Die Polizei bittet daher Angehörige dringend darum, mit ihren Senioren und Seniorinnen über diese miesen Maschen zu sprechen und zu raten, vorsichtig und misstrauisch zu sein, keinem Fremden Wertgegenstände zu übergeben und die Polizei unter 110 zu benachrichtigen./SaSt

